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مستشار رئيس كوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم جونج أون

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ م
كيم
كيم
قال تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "على قيد الحياة وفي وضع جيد"، حسبما نقلت "روسيا اليوم". وفي حديثه مع قناة :"فوكس نيوز" الأمريكية، أكد المستشار أن "موقف حكومتنا في هذا الشأن ثابت، كيم جونغ أون على قيد الحياة وهو في وضع جيد. لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".
إلى ذلك، تواصل وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الصمت عن الأنشطة العامة للزعيم كيم جونغ أون، منذ أسبوعين، وسط تزايد الأنباء والتقارير حول خطورة وضعه الصحي.من جهته، نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية.وفي وقت سابق
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فيروس- كورونا (8)

روسيا تجري أكثر من 2.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إجراء 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس السبت، لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص، مضيفة أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار. وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري.
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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
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روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
كورونا والحجر الصحي (15)

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".
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هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بكورونا

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن زعيم كوريا الشمالية توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، توفي عن عمر يناهز الـ 36 عاما، وذكرت شبكة بي بي سي أن توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (8)

كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء في البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات في البلاد بسبب الوباء.
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معيط: تحية لرجال الضرائب والجمارك لتوفيرهم احتياجات مصر

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
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