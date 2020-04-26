جريمة

ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية
القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
وضبطت قوات الحملة 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة وبلغ إجمالي أوزان المخدرات المضبوطة 20 ألفا و640 كيلو جراما، علاة على 552 قرص مخدر، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن: بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 6 فرد محلي، بجانب 21 طلقة مختلفة الأعيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر بوقائع
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حملات-ازاله (4)

«ثاني مرة».. ضبط 22 متهما تصدوا لحملة إزالة بالخانكة

ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهما، حاولوا التصدي لقوات تنفيذ إزالات لتعديات على أملاك الدولة وكذلك حالات بناء على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وجار إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال أعمال الإزالة. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، على عدم السماح بأي محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقا للضوابط القانونية، كما سبق وحذرت النيابة العامة، في بيان سابق لها، من تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالأمن العام.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 20 متهما في مسيرة «الكعبة المجسمة» بالإسكندرية

أصدرت نيابة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، قرارها بشأن المشاركين فى مسيرة "زفة الكعبة"، بمنطقة محرم بك، مساء اليوم السبت، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل 20 متهما شاركوا في المسيرة الليلة الأولى احتفالاً بتصميم نموذج مجسم للكعبة وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لكل منهم، على ذمة قضايا، لاتهامهم، بالتجمهر وعدم الالتزام بقرارات الدولة الرامية للحفاظ على صحة المواطنين. وصدر القرار تحت إشراف المستشار محمود العايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.
جثة

«مش هترجعي لجوزك».. ربة منزل تقتل أمها في نهار رمضان بالإسماعيلية

تجردت ابنة من مشاعر الإنسانية وصلة والرحم، وتعدت على والدتها المسنة في نهار شهر رمضان الكريم، وطعنتها بسبب عدم رغبة الأم لعود ابنتها إلى طليقها نظرًا لوجود مشاكل بينهما. تلقى اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليها 35 عامًا ربة منزل.
حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 130 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة فى حملة أمنية

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والإجراءات الاحترازية المفروضة لحماية المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أملا في القضاء عليه نهائيا في أسرع وقت، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة، على مستوى مختلف مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والبلطجة، واستهدفت الحملة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة X أسبوع.. جهود مضاعفة في زمن الكورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 197 قضية مخدرات

تشن أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة، وممارسي أعمال العنف والبلطجة. وتوسعت الحملة على مستوى كافة مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 185 قطعة سلاح نارى، و197 قضية مخدرات وتنفيذ 75448 حكم قضائى متنوع، و جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
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