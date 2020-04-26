ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

حشيش - صورة أرشيفية

القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وضبطت قوات الحملة 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة وبلغ إجمالي أوزان المخدرات المضبوطة 20 ألفا و640 كيلو جراما، علاة على 552 قرص مخدر، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن: بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 6 فرد محلي، بجانب 21 طلقة مختلفة الأعيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر بوقائع