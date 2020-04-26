برلماني: الاستثمار في سيناء هو الضمان الوحيد للأمن القومي

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

النواب

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه بالرغم من أن سيناء تشكل 6? فقط من مساحة مصر، إلا أنها تحتل مكانة بالغة لأسباب كثيرة، أهمها أن النظر إلى سيناء من منظور اقتصادى أو استثمارى فقط، ليس كافيا بسبب مكانها وطبيعتها، والأهم بسبب وجود إسرائيل العدو الاستراتيجى للأمة العربية، مشيرا إلى أن الرئيس وفر المناخ المناسب للاستثمار في تلك المنطقة، وأنه آن الأوان للاستثمار في سيناء.

وأوضح أن الدولة أخذت على عاتقها نهج جديد في تطوير المنطقة بمشاريعها الخدمية والاقتصادية المختلفة بداية من عام 2014، وكانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، تم بها توفير المرافق الأساسية لأهالي سيناء من مياه، وكهرباء،