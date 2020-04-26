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برلماني: الاستثمار في سيناء هو الضمان الوحيد للأمن القومي

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
النواب
النواب
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه بالرغم من أن سيناء تشكل 6? فقط من مساحة مصر، إلا أنها تحتل مكانة بالغة لأسباب كثيرة، أهمها أن النظر إلى سيناء من منظور اقتصادى أو استثمارى فقط، ليس كافيا بسبب مكانها وطبيعتها، والأهم بسبب وجود إسرائيل العدو الاستراتيجى للأمة العربية، مشيرا إلى أن الرئيس وفر المناخ المناسب للاستثمار في تلك المنطقة، وأنه آن الأوان للاستثمار في سيناء.
وأوضح أن الدولة أخذت على عاتقها نهج جديد في تطوير المنطقة بمشاريعها الخدمية والاقتصادية المختلفة بداية من عام 2014، وكانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، تم بها توفير المرافق الأساسية لأهالي سيناء من مياه، وكهرباء،
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
زاهى-حواس

زاهي حواس: النبي إدريس ليس أول من بنى الأهرامات

نفى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس ما تردد مؤخرًا عن أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له. وقال حواس، في تصريح اليوم الأحد: "إننا لدينا الأدلة الكاملة التي تؤكد أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غيَّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري، كما لدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو".
وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

وزير النقل يتفقد محطة متعددة الأغراض بتكلفة 6 مليارات جنيه

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية بمشاركة رئيس الهيئة. وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه بواقع 5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل. وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.
مجلس-النواب (1)

بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
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مجلس-النواب (1)

تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.
الحجر- الصحي (1)

غلق العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زويد لمنع الزحام

أعلن مكتب العلاقات العامة بمستشفى الشيخ زويد المركزي فى بيان اليوم، أن المستشفى تستقبل فقط المرضى الواجب تواجدهم للغسيل الكلوي، والأورام، والحالات الطارئة، وحالات الاشتباه بفيروس كورونا. وقال البيان إنه لا يتم تقديم خدمات العيادة الخارجية في هذه الفتره لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازيه والوقائيه لوباء كورونا، حرصا علي عدم الزحام والاختلاط، منوها أن الوحدات الصحية بالمركز ستقوم بتقديم خدمات الكشف الت كانت موجودة بالعيادات الخارجية .
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

برلمانية تقترح بتوجيه ميزانية مسلسلات رمضان لصالح ضحايا كورونا

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، بإصدار قرار يلزم قطاع صُناع الدراما والأعمال الفنية بتخصيص جزء من ميزانية إنتاج المسلسلات والبرامج الرمضانية لصالح ضحايا كورونا. وأكدت "خضر"، في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة التي تمر بها مصر، وتبرع الجميع لصالح دعم الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، لتخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم، بل أن هناك مبادرات مجتمعية وأخرى فردية نقف لها احترامًا وتقديرًا تبرعوا في حدود قدراتهم وإمكانياتهم، في ظل غياب تام لأي دور لصناع الدراما والبرامج الرمضانية.
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