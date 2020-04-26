برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

مجلس النواب

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الأطباء تتعرض حياتهم للخطر في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في مصر، خاصة بعد وفاة رابع طبيب بعد انتقال الفيروس إليه، وارتفاع أعداد الإصابات بين الأطقم الطبية، والتي بلغت حتى الآن 70 حالة بحسب بيانات من النقابات الفرعية بالمحافظات، وعدم إعلان وزارة الصحة أي إحصائية رسمية عن عدد المصابين