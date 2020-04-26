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برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن الأطباء تتعرض حياتهم للخطر في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في مصر، خاصة بعد وفاة رابع طبيب بعد انتقال الفيروس إليه، وارتفاع أعداد الإصابات بين الأطقم الطبية، والتي بلغت حتى الآن 70 حالة بحسب بيانات من النقابات الفرعية بالمحافظات، وعدم إعلان وزارة الصحة أي إحصائية رسمية عن عدد المصابين
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
زاهى-حواس

زاهي حواس: النبي إدريس ليس أول من بنى الأهرامات

نفى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس ما تردد مؤخرًا عن أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له. وقال حواس، في تصريح اليوم الأحد: "إننا لدينا الأدلة الكاملة التي تؤكد أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غيَّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري، كما لدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو".
وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

وزير النقل يتفقد محطة متعددة الأغراض بتكلفة 6 مليارات جنيه

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية بمشاركة رئيس الهيئة. وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه بواقع 5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل. وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.
مجلس-النواب (1)

بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.
مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.
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