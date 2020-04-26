برلماني: الأطباء خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا
٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
مجلس النواب
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة حماية العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية والخدمات الطبية الطارئة الذين دائماً ما يتعرضون لمخاطر الإصابة بالفيروس التاجي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن الأطباء تتعرض حياتهم للخطر في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في مصر، خاصة بعد وفاة رابع طبيب بعد انتقال الفيروس إليه، وارتفاع أعداد الإصابات بين الأطقم الطبية، والتي بلغت حتى الآن 70 حالة بحسب بيانات من النقابات الفرعية بالمحافظات، وعدم إعلان وزارة الصحة أي إحصائية رسمية عن عدد المصابين
وأوضح أن الأطباء تتعرض حياتهم للخطر في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في مصر، خاصة بعد وفاة رابع طبيب بعد انتقال الفيروس إليه، وارتفاع أعداد الإصابات بين الأطقم الطبية، والتي بلغت حتى الآن 70 حالة بحسب بيانات من النقابات الفرعية بالمحافظات، وعدم إعلان وزارة الصحة أي إحصائية رسمية عن عدد المصابين من الأطقم الطبية.
وأضاف أن غالبية الأطقم الطبية أصيبوا بفيروس كوورنا من خارج المنشآت الطبية، ولكن داخل المنشآت الصحية قد يصاب البعض لنقص الخبرة والآلات والمعدات، ولكن الآدلة نقول أن الأطباء يحمون أنفسهم قدر الإمكان، ولكن الإصابات للأطقم الطبية تؤكد على ضرورة إمداد الأطقم الطبية بالمعدات الوقائية.
وأكد أن أقسام الطوارئ فى المستشفيات العامة تعاني من كثرة الاقبال عليها وعجز الاطباء والممرضين وقلة المستلزمات الطبية، وأظهر لوزارة الصحة أن عدد أطباء الطوارئ على مستوى الجمهورية يبلغ 405 طبيبا فقط، أي أن هناك عجزًا واضحًا في تخصص الطوارئ، وشدد على ضرورة تحفير الدولة للأطباء للعمل في التخصصات النادرة من خلال حماية الأطباء في الطوارئ والاستقبال وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم وزيادة الحوافز وبدل العدوى وإتاحة فرص الدراسات العليا.