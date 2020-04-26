جريمة

ضبط نشال يوزع هدايا نظير سرقة الهواتف وحافظات النقود

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية
"اتفضل بوزع منتجات للشركة مجانًا، عينات للدعاية، جربوها هتشتروها"، بهذه العبارات وبعبوات فارغة لمنتجات أصلية يعاد ملؤها بأي سائل منظف رخيص، يستقطب مدعي الترويج للدعايا الزبائن، ليقفوا معه، ويجرب لهم المنتجات بطريقة أو بأخرى، وبينما هم منشغلون بالعبوات المجانية التي سيحصلون عليها، يغافلهم المنادي، ليسرق متعلقاتهم سواء هواتف محمولة أو حافظات نقود، وبعد أن يسرق شخصين أو أكثر ينتقل من مكانه إلى آخر داخل نطاق القاهرة الكبرى، حتى سقط مؤخرًا في قبضة الشرطة.
تعددت البلاغات الواردة إلى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بسرقة هواتف محمولة ومتعلقات بعد التعامل مع بائع متجول، وتوصلت التحريات إلى هوية المشكو في حقه، وأكدت التحرياته سرقته للمواطنين بأسلوب المغافلة بعد خداعهم بعمله داخل شركة منظفات وتقديم هدايا لهم. وأعدت قوات
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معتز-مطر

شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.
حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (6)

التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.
نفوق-الأسماك-بنهر-النيل (4)

ضبط مالك مخبز بالسلام استولى على 3 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، حملات لمراقبة الأسواق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، بقصد الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ومكافحة جرائم الغش التجاري، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحررت قوات الحملة محاضر ضد المخالفين وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم خاصة في جرائم الغش التجاري والاستيلاء على أموال الدعم.
منى-مينا (2)

بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
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منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
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