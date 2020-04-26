ضبط نشال يوزع هدايا نظير سرقة الهواتف وحافظات النقود

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

متهم - صورة أرشيفية

"اتفضل بوزع منتجات للشركة مجانًا، عينات للدعاية، جربوها هتشتروها"، بهذه العبارات وبعبوات فارغة لمنتجات أصلية يعاد ملؤها بأي سائل منظف رخيص، يستقطب مدعي الترويج للدعايا الزبائن، ليقفوا معه، ويجرب لهم المنتجات بطريقة أو بأخرى، وبينما هم منشغلون بالعبوات المجانية التي سيحصلون عليها، يغافلهم المنادي، ليسرق متعلقاتهم سواء هواتف محمولة أو حافظات نقود، وبعد أن يسرق شخصين أو أكثر ينتقل من مكانه إلى آخر داخل نطاق القاهرة الكبرى، حتى سقط مؤخرًا في قبضة الشرطة.

تعددت البلاغات الواردة إلى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بسرقة هواتف محمولة ومتعلقات بعد التعامل مع بائع متجول، وتوصلت التحريات إلى هوية المشكو في حقه، وأكدت التحرياته سرقته للمواطنين بأسلوب المغافلة بعد خداعهم بعمله داخل شركة منظفات وتقديم هدايا لهم. وأعدت قوات