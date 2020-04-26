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دراسة:الفتح التدريجي بإيطاليا ربما يقلل وفيات كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أظهرت دراسة في إيطاليا أن الفتح التدريجي للاقتصاد ربما يحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وكذلك من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن إعادة الفتح التدريجية للاقتصاد، بدءا من الشباب في الصناعات التي تصنف على أنها أقل خطورة لنشر العدوى، ربما يحد من الوفيات إلى نحو 5 آلاف شخص في لومبارديا، مقارنة بنحو 40 ألف وفاة إذا ما تم رفع الإغلاق كليا، ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، وتأتي الدراسة في وقت يعكف فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على تقييم الخيارات بين المزيد من الوفيات من جراء الفيروس أو المضي إلى ركود اقتصادي هائل.
جاء هذا ضمن سيناريوهات مفصلة وردت في دراسة قام بها بعض الخبراء الاقتصاديين الإيطاليين وتم نشرها هذا الأسبوع، مع اقتراب رئيس الوزراء من اتخاذ القرار بشأن كيفية تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الأعمال والسكان البالغ تعداهم 60 مليون نسمة. يذكر أن الحكومة الإيطالية وافقت، أول من أمس الجمعة، على زيادة العجز
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بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
حريق مصنع (1)

مقتل 5 أشخاص في حريق بنادي شهير في تايوان

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة، وتم نقل 54 مصابا إلى المستشفى، موضحا أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وتم إخماده بعد ذلك بنحو 30 دقيقة، وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.
كوريا - كورونا

اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

فيما تقترب اليابان من 3 أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، اليوم الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر، مضيفة أنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.
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جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
البعثة الطبية التونسية

تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيروس- كورونا (14)

ممرض يقتل طبيبة لاعتقاده بنقلها فيروس «كورونا» له

شهدت إيطاليا جريمة بشعة نفذت على خلفية تفشي وباء "كورونا"، حيث أقدم ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد اعتقاد خاطئ بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل. وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا، مضيفة أن الشرطة الإيطالية تلقت مؤخرا اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتل حبيبته كوارانتا، وبعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشفت أخصائيو الطب الشرعي أنها لقت حتفها مخنوقة.
فيروس- كورونا (19)

إيطاليا: المعركة مع فيروس «كورونا» لا تزال طويلة

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل، وحذر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا إن اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ، وكانت إيطاليا قد عطلت كل الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل.
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