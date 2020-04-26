بسبب كورونا.. إغلاق عيادة ومعمل تحاليل ومركز أشعة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

الحجر الصحي

في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وبناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ثبوت الإصابة المؤكدة للمواطن "أحمد. ر" المقيم بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بفيروس كورونا المستجد.

أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 252 لسنة 2020 بالغلق غلقًا كليًّا كاملا بعد التطهير والتعقيم لمنزل عائلة المواطن المذكور بأدواره الثلاثة على قاطنيه تنفيذًا لإجراءات العزل الصحي، وذلك لمدة 14 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، ويغلق غلقًا كاملا بعد التطهير والتعقيم كل من عيادة الدكتور عبدالمنعم

أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 252 لسنة 2020 بالغلق غلقًا كليًّا كاملا بعد التطهير والتعقيم لمنزل عائلة المواطن المذكور بأدواره الثلاثة على قاطنيه تنفيذًا لإجراءات العزل الصحي، وذلك لمدة 14 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، ويغلق غلقًا كاملا بعد التطهير والتعقيم كل من عيادة الدكتور عبدالمنعم السميع بفايد ومعمل البرج بشبين الكوم بمدينة الإسماعيلية ومركز ألترا سكان للأشعة الكائن ببرج الحرية بمدينة الإسماعيلية، وذلك اعتبارًا من صدور هذا القرار، ولحين إشعار آخر، كما تضمن القرار العزل المنزلي لجميع الأطقم الطبية العاملين بتلك المنشآت لمدة 14 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.



