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بسبب كورونا.. إغلاق عيادة ومعمل تحاليل ومركز أشعة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وبناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ثبوت الإصابة المؤكدة للمواطن "أحمد. ر" المقيم بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية بفيروس كورونا المستجد.
أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 252 لسنة 2020 بالغلق غلقًا كليًّا كاملا بعد التطهير والتعقيم لمنزل عائلة المواطن المذكور بأدواره الثلاثة على قاطنيه تنفيذًا لإجراءات العزل الصحي، وذلك لمدة 14 يومًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، ويغلق غلقًا كاملا بعد التطهير والتعقيم كل من عيادة الدكتور عبدالمنعم
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
زاهى-حواس

زاهي حواس: النبي إدريس ليس أول من بنى الأهرامات

نفى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس ما تردد مؤخرًا عن أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له. وقال حواس، في تصريح اليوم الأحد: "إننا لدينا الأدلة الكاملة التي تؤكد أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غيَّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري، كما لدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو".
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وزير النقل يتفقد محطة متعددة الأغراض بتكلفة 6 مليارات جنيه

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية بمشاركة رئيس الهيئة. وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه بواقع 5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل. وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.
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بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
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متعافي كورونا

متعافٍ من كورونا بالإسماعيلية: كل واحد يقعد في بيته

"كل واحد يقعد في بيته ويلتزم عشان تعدي على خير"، جُملة يرددها "صلاح" أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقرب من 20 يومًا قضاها داخل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقرر خروجه بعد تحول التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، ولا تزال زوجته محتجزة داخل مستشفى العزل بمحافظة دمياط بعد تحويلها هناك.
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عزل غرفة عناية في مستشفى بالإسماعيلية بعد اكتشاف مريض كورونا

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه حرصا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فإنه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستشفى التخصصي، والذي تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة.
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إلغاء جميع الاحتفالات بأعياد الربيع في الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 204 لسنة 2020، بشأن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الربيع لهذا العام بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، كما تضمن القرار التأكيد على حظر أي شكل من أشكال التجمعات للمواطنيين تحت أي ظرف، وفي حال حدوث أي تجمع يتم فضه على الفور عدا الحالات الضرورية التي يقدرها مأموري الضبط القضائي في حينه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار حالات الإصابة بالمرض، وحرصا على صحة المواطنيين وسلامتهم.
إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
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