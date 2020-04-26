الجيش التركي يقتل ويصيب 9 أشخاص في فض اعتصام بإدلب

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

قوات تركية - صورة أرشيفية

قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح وتسمم بالغاز جراء إطلاق الجيش التركي الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، لفض اعتصام على طريق حلب اللاذقية (M4) في محافظة ادلب بشمال سوريا، اليوم الأحد، وقال عبد العزيز زياد من تجمع اعتصام الكرامة، الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: "اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة فجر اليوم بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب في ريف إدلب الشمالي الشرقي قرب مدينة سراقب لطرد المعتصمين بالقوة".

وأكد زياد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول 4 سيارات روسية لكن المعتصمين رفضوا، ما دفع الجيش التركي الى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع". وأضاف: