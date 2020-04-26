نائب يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمترو الأنفاق

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

مترو الأنفاق

تقدم النائب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق. وأشار النائب إلى أن مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد عن مليون راكب يوميا. وأوضح أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين.

وقال عمرو غلاب: على الرغم من حظر التجوال، إلا المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس.وطالب النائب، وزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج.وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج

وقال عمرو غلاب: على الرغم من حظر التجوال، إلا المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس.



وطالب النائب، وزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج.



وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه الممرات، وساهمت بها في عدد من المؤسسات والمشروعات، فضلا عن أن تكلفتها ليست عالية طالما أنه يتم تصنيعها محليا.



وأكد غلاب، أن ممرات التعقيم سيكون لها تأثير إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن تجربتها في مناطق عديدة أثبتت فعاليتها.



