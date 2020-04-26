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في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
فيفي عبده - صورة أرشيفية
فيفي عبده - صورة أرشيفية
يوافق اليوم 26 أبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي، فهي راقصة وممثلة، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ67، وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدروار صغيرة، وكان أول عمل فني لها "عظماء الإسلام" 1970، كما انطلقت بدور الراقصة من خلال عدد من الأفلام السينمائية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كبطلة في المسلسلات التليفزيونة، وفي رمضان الحالي، قررت أن تقدم برنامج مقالب، يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، ويعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، في الساعة التاسعة مساءً.
ولدت الفنانة فيفي عبده في 26 أبريل عام 1953، في محافظة المنوفية، وكان والدها يعمل ظابط، ورفض دخولها عالم الفن والرقص، ما جعلها تهرب مع خالها من أجل الاحتراف. وبعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبت ابنتها عزة، وتعددت زيجاتها، ففي بعض الأحيان تقول إنها تزوجت 6 مرات، ومرة أخرى تقول 7 مرات، وزوجها الحالي هو
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الفنان أحمد بدير

تداول أنباء عن وفاة أحمد بدير.. وإيهاب فهمي ينفي

انتشرت شائعة بشأن وفاة الفنان أحمد بدير، وروج مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الخبر، ومن المثير للدهشة أن بعض الصفحات الفنية تداولت الخبر، مثل تلك المنسوبة إلى محمد لطفي، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا"، لكن نف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر، خلال تصريحات صحفية، وأكد أنها مجرد شائعة.
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محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
امير-كرارة

صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
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الفنان أحمد بدير

تداول أنباء عن وفاة أحمد بدير.. وإيهاب فهمي ينفي

انتشرت شائعة بشأن وفاة الفنان أحمد بدير، وروج مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الخبر، ومن المثير للدهشة أن بعض الصفحات الفنية تداولت الخبر، مثل تلك المنسوبة إلى محمد لطفي، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا"، لكن نف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر، خلال تصريحات صحفية، وأكد أنها مجرد شائعة.
يوسف-الشريف (2)

«النهاية».. تريند على موقع تويتر في أولى حلقاته

انطلق أمس المارثون الرمضاني، وبدأت عيون المشاهدين في تحليل المسلسلات، ومن أبرز الحلقات التي نالت دهشة الجميع مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ستشعر وكأنك سافرت بالزمن إلى 2120، حيث يعرض الحياة في المستقبل، وتعتبر هذه النوعية من الأعمال، هي الأولى على الشاشات المصرية، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير"، ومن الواضح أن الحلقات القادمة، ستشهد أحداث غير متوقعة، فتمكن يوسف الشريف من استخدام التكنولوجيا في شيء إيجابي، بمساعدة طاقم العمل.
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
زينه

خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
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