في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

فيفي عبده - صورة أرشيفية

يوافق اليوم 26 أبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي، فهي راقصة وممثلة، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ67، وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدروار صغيرة، وكان أول عمل فني لها "عظماء الإسلام" 1970، كما انطلقت بدور الراقصة من خلال عدد من الأفلام السينمائية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كبطلة في المسلسلات التليفزيونة، وفي رمضان الحالي، قررت أن تقدم برنامج مقالب، يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، ويعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، في الساعة التاسعة مساءً.

ولدت الفنانة فيفي عبده في 26 أبريل عام 1953، في محافظة المنوفية، وكان والدها يعمل ظابط، ورفض دخولها عالم الفن والرقص، ما جعلها تهرب مع خالها من أجل الاحتراف. وبعد ذلك، تزوجت من رجل أعمال وأنجبت ابنتها عزة، وتعددت زيجاتها، ففي بعض الأحيان تقول إنها تزوجت 6 مرات، ومرة أخرى تقول 7 مرات، وزوجها الحالي هو