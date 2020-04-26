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مجلس الأمن يتجه لتبني أول مشروع قرار بشأن «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
مجلس الأمن - صورة أرشيفية
يتجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، إلى تبني أول مشروع قرار بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي، وتعبيرا عن نفاد صبره حيال أعلى هيئة في الأمم المتحدة بسبب صمتها المحرج في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، صرح أحد السفراء، لوكالة "فرانس برس"، مشترطا عدم كشف هويته بأن غاندي قال ذات مرة إن التأخر ربما يكون في حد ذاته عمل عنف.
واجتمع مجلس الأمن حتى الآن مرة واحدة للبحث في أزمة (كوفيد - 19)، في جلسة عبر الفيديو عقدت في 9 أبريل بمبادرة من ألمانيا وإستونيا. ويدعو مشروع القرار الحالي الذي اقترحته تونس وفرنسا بشكل مشترك، إلى تعزيز التنسيق بين الدول كافة ووقف الأعمال العدائيّة وإلى هدنة إنسانية في البلدان التي تشهد نزاعات. ويهدف
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بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
حريق مصنع (1)

مقتل 5 أشخاص في حريق بنادي شهير في تايوان

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة، وتم نقل 54 مصابا إلى المستشفى، موضحا أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وتم إخماده بعد ذلك بنحو 30 دقيقة، وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.
كوريا - كورونا

اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

فيما تقترب اليابان من 3 أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، اليوم الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر، مضيفة أنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.
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مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
مجلس الامن

الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو

وفاة رئيس الكونغو برازافيل السابق بوباء «كورونا»

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يجتاج العالم حصد ضحاياه، حيث توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانجو، في فرنسا، إثر تدهور حالته الصحية بسبب الفيروس، وفق ما أكده نجله جان جاك يومبى أوبانجو. وحكم الراحل (الذي توفي عن عمر 81 عاما)، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نجيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية.
كوريا - كورونا

ميانمار تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء، أن رجلا مريضا بالسرطان عمر 69 عاما توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهي أول حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس، وقالت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار، إن المواطن كان قد قضى شهرا في أستراليا لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله إلى بلاده عبر سنغافورة، في 14 مارس الجاري، مضيفة أن الرجل توفي في مستشفى فى يانجون في وقت مبكر من صباح اليوم. والرجل هو من بين 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ميانمار، حيث تم فحص ما يزيد على 500 شخص من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 54 مليون نسمة.
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