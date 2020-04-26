وزير بريطاني يستبعد إيجاد لقاح كورونا في 2020

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب - صورة أرشيفية

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال عام 2020، والذي سيكون مفيدا في حال حدوث موجات متكررة الفيروس، موضحا أن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم، وأن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم.

وسبق أن قال راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بالإنابة، حتى انتهاء المرحلة العلاجية لبوريس جونسون، إن هناك مؤشرات على أن المملكة المتحدة، بدأت تفوز في حربها ضد فيروس كورونا. وأضاف راب، أن بلاده لن تغير الإجراءات المطبقة الآن حتى نتأكد من سلامة القرار تماما. ورأت صحيفة" الاندبندنت" البريطانية أن وزير