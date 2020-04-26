اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

كورونا - صورة أرشيفية

فيما تقترب اليابان من 3 أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، اليوم الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر، مضيفة أنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.

وسجلت طوكيو تراجعا لليوم الثاني على التوالي في الحصيلة اليومية، حيث تم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس، اليوم، وهي المرة الأولى خلال 13 يوما، التي يكون فيها عدد الإصابات أقل من 100، وتجاوزت الوفيات بالمدينة عتبة الـ100، أمس السبت. وبدأ، أمس، قرار إدارة العاصمة طوكيو ببقاء السكان في منازلهم حتى 6