سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تستقر.. وعيار 21 يسجل 752 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1729 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
أسعار الذهب اليوم: عيار 21: 752 جنيها. عيار 24: 859 جنيها. عيار 18: 645 جنيها. سعر جنيه الذهب: 6016 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو
اقرأ المزيد
البورصة

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و377 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

لهذه الأسباب الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه في أسبوع

اعلنت وزارة المالية عن استهدافها الاقتراض من البنوك بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية بــ الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري. قال تقرير صادر عن أدوات الدين العام بالوزارة، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الإقتراض المقررة بواقع 3 عطاءات علي مدار الأسبوع الجاري تشمل أيام الأحد و الخميس و الإثنين. ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 364 و 182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
بترول (2)

لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]