متعافٍ من كورونا بالإسماعيلية: كل واحد يقعد في بيته

تحرير:محمد مصباح ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

المتعافي

"كل واحد يقعد في بيته ويلتزم عشان تعدي على خير"، جُملة يرددها "صلاح" أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقرب من 20 يومًا قضاها داخل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقرر خروجه بعد تحول التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، ولا تزال زوجته محتجزة داخل مستشفى العزل بمحافظة دمياط بعد تحويلها هناك.

وداخل قرية أبو ربيع التابعة لمدينة الإسماعيلية، كان "صلاح" يعمل بإحدى المزارع التي يمتلكها أحد أقاربه، مؤكدًا أنه بعد خروجه تم التنبيه عليه بعدم التعامل مع أي شخص أو الاختلاط لمدة 15 يومًا. وقال "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه شعر بتحسن كبير مما جعله يستأنف عمله، مؤكدًا أن المرض خطير وأعراضه