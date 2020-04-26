بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

منى مينا

تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.

وجاء في البلاغ -الذي قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن المقدم ضدها البلاغ منى مينا تعمدت نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلاً والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس المواطنين؛ لكونها عضوًا سابقًا بنقابة الأطباء. وأضاف، أن المقدم