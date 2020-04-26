جريمة

بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
منى مينا
منى مينا
تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
وجاء في البلاغ -الذي قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن المقدم ضدها البلاغ منى مينا تعمدت نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلاً والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس المواطنين؛ لكونها عضوًا سابقًا بنقابة الأطباء. وأضاف، أن المقدم
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شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.
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التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

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ضبط مالك مخبز بالسلام استولى على 3 ملايين جنيه

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ضبط نشال يوزع هدايا نظير سرقة الهواتف وحافظات النقود

"اتفضل بوزع منتجات للشركة مجانًا، عينات للدعاية، جربوها هتشتروها"، بهذه العبارات وبعبوات فارغة لمنتجات أصلية يعاد ملؤها بأي سائل منظف رخيص، يستقطب مدعي الترويج للدعايا الزبائن، ليقفوا معه، ويجرب لهم المنتجات بطريقة أو بأخرى، وبينما هم منشغلون بالعبوات المجانية التي سيحصلون عليها، يغافلهم المنادي، ليسرق متعلقاتهم سواء هواتف محمولة أو حافظات نقود، وبعد أن يسرق شخصين أو أكثر ينتقل من مكانه إلى آخر داخل نطاق القاهرة الكبرى، حتى سقط مؤخرًا في قبضة الشرطة.
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
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ضبط 4 أشخاص اعترضوا دفن عجوز ضحية كورونا بالإسكندرية

استمرارا لحالة الرفض التى ظهرت مرخرا من بعض المواطنين احتجاجا على دفن المصابين بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، شهدت محافظة الإسكندرية، اعتراض بعض المواطنين بمنطقة الطابية شرق المدينة، لعملية دفن أحد الأشخاص فى العقد السابع من العمر احتجاجا على وفاته مصابا بالفيروس، حيث اعترضوا دفن المتوفى فى مدافن الطابية بطريق خط رشيد، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص لتزعمهم احتجاج المواطنين ومقاومة السلطات أثناء عملية الدفن وتم اقتيادهم لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم.
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.
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