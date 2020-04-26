بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد
تحرير:محمد مجلي
٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
منى مينا
تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
وجاء
في البلاغ -الذي قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن المقدم ضدها
البلاغ منى مينا تعمدت نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلاً والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها
الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس المواطنين؛ لكونها
عضوًا سابقًا بنقابة الأطباء.
وأضاف،
أن المقدم
وجاء
في البلاغ -الذي قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أن المقدم ضدها
البلاغ منى مينا تعمدت نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلاً والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها
الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس المواطنين؛ لكونها
عضوًا سابقًا بنقابة الأطباء.
وأضاف،
أن المقدم ضدها البلاغ ارتكبت جريمة كبرى في حق مؤسسات الدولة بإطلاقها لتلك التصريحات
رغم إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية
لمواجهة هذا الوباء، وأن تلك التصريحات تأتي منسقة مع أغراض جماعة الإخوان الإرهابية
التي تسعى لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد.
واستند
مقدم البلاغ، إلى أنها تعمدت نشر أخبار كاذبة عن المنظومة الصحية في مصر وإثارة الفتنة
بين المصريين والإضرار بالصالح العام للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والتشارك
مع جماعة إرهابية محظورة في تحقيق أغراضها الإجرامية.
وطالب
محمود بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في الوقائع المشار إليها وضبط وإحضار منى مينا لارتكابها
الجرائم المنوه عنها في البلاغ.