البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و377 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التداول بالبورصة نحو 408.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لـ184 شركة، وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة