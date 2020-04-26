بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

تحرير:أحمد جاد ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

مجلس النواب

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.

وأوضح أن الطاقم الطبي قدم العديد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ المصابين بالفيروس، قائلا: كانوا وبحق هم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين. ولفت أبو العلا، إلى أن تضحيات الأطقم الطبية المختلفة في كل مستشفيات العزل الصحي نالت احترام وتقدير كل المصريين، وهو ما ظهر جليا في حملات التأييد والدعم