وزير النقل يتفقد محطة متعددة الأغراض بتكلفة 6 مليارات جنيه

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

وزير النقل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية بمشاركة رئيس الهيئة. وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه بواقع 5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل. وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.

وتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم.وقامت الشركة بتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب

وتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم.



وقامت الشركة بتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان انسيابية الحركة.



واطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة حيث تم انتشال 29 عائقًا من 38مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75% ومتوقع الانتهاء مطلع مايو القادم وذلك لإزالة كافة العوائق التى تعترض تنفيذ الأعمال.



وأكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.



