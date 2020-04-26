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وزير النقل يتفقد محطة متعددة الأغراض بتكلفة 6 مليارات جنيه

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
وزير النقل
وزير النقل
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية بمشاركة رئيس الهيئة. وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه بواقع 5 مليار للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليار لتجهيزها بمعدات التشغيل. وتابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10% بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس.
وتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من  مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم  البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم.وقامت الشركة بتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادرًا على الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر في توفر السلع وعدم اهتزاز سوق النقد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي: "قادرون على الصمود لكننا نتحسب إلى المستقبل، حتى لا تحدث أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، وسنبدأ مناقشة برنامج الدعم المالي إلى جانب الدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، في خلال الأيام القليلة القادمة". وقال، إن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بجانب الدعم الفني.
زاهى-حواس

زاهي حواس: النبي إدريس ليس أول من بنى الأهرامات

نفى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس ما تردد مؤخرًا عن أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال "أبو الهول" تجسيد له. وقال حواس، في تصريح اليوم الأحد: "إننا لدينا الأدلة الكاملة التي تؤكد أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غيَّر البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري، كما لدينا أقدم بردية عُثر عليها إلى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء هرم خوفو".
مجلس-النواب (1)

بسبب كورونا.. نائب يطالب بإنشاء نصب تذكاري لشهداء الأطباء

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعمل نصب تذكاري لشهداء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في المحافظات المختلفة. وأشار في اقتراح برغبة موجهة لرئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، كان كل أفراد الأطقم الطبية على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية والفداء. وأكد أنه لم يتأخر أي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة أو حتى فرد أمن أو إداري في أي مستشفى عن تلبية النداء بالرغم من حجم المخاطر التي تحيط بالمخالطين للمصابين.
متعافي كورونا

متعافٍ من كورونا بالإسماعيلية: كل واحد يقعد في بيته

"كل واحد يقعد في بيته ويلتزم عشان تعدي على خير"، جُملة يرددها "صلاح" أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقرب من 20 يومًا قضاها داخل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقرر خروجه بعد تحول التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، ولا تزال زوجته محتجزة داخل مستشفى العزل بمحافظة دمياط بعد تحويلها هناك.
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وزي-النقل-كامل الوزير-يتفقد-محطة مصر (4)

بعد مد الحظر.. النقل تعلن المواعيد النهائية للقطارات

أعلنت وزارة النقل، الخميس، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا ابتداء من الخميس، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها. جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وزير النقل يستقبل 10 جرارات سكة حديد (3)

وزير النقل: وصول 20 جرار سكة حديد لميناء الإسكندرية

استقبل وزير النقل، الفريق كامل الوزير، 20 جرار سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها مؤخرًا، حيث شاهد وزير النقل عملية إنزال الجرارات من السفينة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل الجرارات بالإضافة إلى تعقيم السفينة والجرارات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.
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مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
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وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
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