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مقتل 5 أشخاص في حريق بنادي شهير في تايوان

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة، وتم نقل 54 مصابا إلى المستشفى، موضحا أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وتم إخماده بعد ذلك بنحو 30 دقيقة، وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.
وكان هناك أكثر من 200 عميل في الطوابق التسعة الأولى من المبنى، ولم يتضح سبب الحريق، وبحسب ما ورد، خضع المبنى لفحوص الوقاية من الحرائق، في مارس الماضي، لكن العديد من العملاء أخبروا وسائل الإعلام التليفزيونية المحلية، بأنه لم يصدر صوت إنذار حريق وأن أعمال بناء كانت تجري في النادي وقت الحادث. وذكرت وكالة
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بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
كوريا - كورونا

اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

فيما تقترب اليابان من 3 أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، اليوم الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر، مضيفة أنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.
دومينيك-راب

وزير بريطاني يستبعد إيجاد لقاح كورونا في 2020

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال عام 2020، والذي سيكون مفيدا في حال حدوث موجات متكررة الفيروس، موضحا أن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم، وأن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم.
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حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
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«دون إصابات».. السيطرة على حريق في نافلة نفط سعودية

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغا عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.
حريق قصر برلين

تفاصيل اندلاع حريق في قصر برلين

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في برلين، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل "قصر المدينة"، وهو مبنى تاريخي يعود إلى عام 1443 يقع في جزيرة المتاحف وسط العاصمة الألمانية، مؤكدة أن شخصا واحدا أصيب جراء الحريق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صورا تظهر دخانا مكثفا يتصاعد من القصر الذي انطلقت أعمال إعادة بنائه عام 2013. وأكدت إدارة إطفاء الحرائق في برلين أن الدخان يأتي من جراء احتراق مواد بناء ومرجلي بيتومين، مضيفة أن نحو 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع التاريخي، وأصيب شخص واحد جراء الحادث.
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تايوان تتبرع بـ10 ملايين كمامة للمتضررين من كورونا

أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، اليوم الأربعاء، إن تايوان سوف تتبرع بـ10 ملايين من الأقنعة الجراحية الواقية (كمامة) للبلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في خطوة للمساهمة في مكافحة الفيروس، بل ويمكن أن تعمل أيضا على تقوية العلاقات بين الدول ذات الفكر المشترك، قائلة إن واجب تايوان كعضو في المجتمع الدولي يحتم عليها تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع الطبي في الخطوط الأمامية.
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