مقتل 5 أشخاص في حريق بنادي شهير في تايوان

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

حريق - صورة أرشيفية

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة، وتم نقل 54 مصابا إلى المستشفى، موضحا أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وتم إخماده بعد ذلك بنحو 30 دقيقة، وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.

وكان هناك أكثر من 200 عميل في الطوابق التسعة الأولى من المبنى، ولم يتضح سبب الحريق، وبحسب ما ورد، خضع المبنى لفحوص الوقاية من الحرائق، في مارس الماضي، لكن العديد من العملاء أخبروا وسائل الإعلام التليفزيونية المحلية، بأنه لم يصدر صوت إنذار حريق وأن أعمال بناء كانت تجري في النادي وقت الحادث. وذكرت وكالة