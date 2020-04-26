إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).

واستثنى القرار العربات التي تحمل السلع الاستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه، بموجب تصريح من السلطات المختصة. كما أصدر والي شمال دارفور المكلف قرارا في ذات الخصوص يقضي بمنع الإفطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، عن