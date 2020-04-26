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إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
واستثنى القرار العربات التي تحمل السلع الاستراتيجية كالوقود والمواد الغذائية والخضر والفواكه، بموجب تصريح من السلطات المختصة. كما أصدر والي شمال دارفور المكلف قرارا في ذات الخصوص يقضي بمنع الإفطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، عن
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الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية. من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
الجزائر 3

الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
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المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها «تبعات كارثية» لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة، كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة، ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
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السودان - كورونا

السودان يسجل 26 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما توفي اثنين من المصابين، وذلك في مدينة الخرطوم، أمس الأحد، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، بينهم 12 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 8 أشخاص، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
السودان - كورونا

السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

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فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
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