ضبط مالك مخبز بالسلام استولى على 3 ملايين جنيه

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

أسماك فاسدة - صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، حملات لمراقبة الأسواق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، بقصد الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ومكافحة جرائم الغش التجاري، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحررت قوات الحملة محاضر ضد المخالفين وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم خاصة في جرائم الغش التجاري والاستيلاء على أموال الدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته 2 طن أسماك معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع مدخلا الغش والتدليس على المستهلكين. كما تم ضبط