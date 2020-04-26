جريمة

ضبط مالك مخبز بالسلام استولى على 3 ملايين جنيه

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، حملات لمراقبة الأسواق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، بقصد الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ومكافحة جرائم الغش التجاري، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحررت قوات الحملة محاضر ضد المخالفين وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم خاصة في جرائم الغش التجاري والاستيلاء على أموال الدعم.
وأسفرت الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته 2 طن أسماك معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقا لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع مدخلا الغش والتدليس على المستهلكين. كما تم ضبط
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معتز-مطر

شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.
حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (6)

التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.
منى-مينا (2)

بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
المتهم-بالسرقة

ضبط نشال يوزع هدايا نظير سرقة الهواتف وحافظات النقود

"اتفضل بوزع منتجات للشركة مجانًا، عينات للدعاية، جربوها هتشتروها"، بهذه العبارات وبعبوات فارغة لمنتجات أصلية يعاد ملؤها بأي سائل منظف رخيص، يستقطب مدعي الترويج للدعايا الزبائن، ليقفوا معه، ويجرب لهم المنتجات بطريقة أو بأخرى، وبينما هم منشغلون بالعبوات المجانية التي سيحصلون عليها، يغافلهم المنادي، ليسرق متعلقاتهم سواء هواتف محمولة أو حافظات نقود، وبعد أن يسرق شخصين أو أكثر ينتقل من مكانه إلى آخر داخل نطاق القاهرة الكبرى، حتى سقط مؤخرًا في قبضة الشرطة.
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مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة و5000 كيلو زيت مجهول المصدر

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية بمختلف المحافظات، لضبط جرائم الغش التجارى، وبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين، أسفرت عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لحيازته 5 أطنان زيت طعام "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر، لإعادة تعبئتها داخل عبوات، و6000 عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة في حملة أمنية بأسوان

شن جهاز الأمن بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها، علاوة على ضبط الجرائم التموينية لمنع استغلال الظروف الراهنة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضبطت القوات 5 متهمين يتاجرون في المواد المخدرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، ومخدرات بإجمالي 9 كيلوجرامات، علاوة على أسلحة بيضاء، ونفذت قوات الحملة 745 حكما قضائيا، شملت: ضبط 144 حكم حبس جزئي و37 حكم حبس مستأنف و427 حكم غرامات و133 حكم مخالفات.
غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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