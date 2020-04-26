الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة
٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م
الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية.
من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
ويواجه
رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على
خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
وكان
الرئيس العراقي، قد أعلن في أوائل أبريل الجاري، عن اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي
ويواجه
رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على
خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
وكان
الرئيس العراقي، قد أعلن في أوائل أبريل الجاري، عن اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي بالمهمة ذاتها بعد تحقق
إجماع عليه لهذه المهمة.
وقال صالح، في رسالة وجهها للشعب العراقي: "لقد تلقيت خلال الساعات الماضية
اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف بتشكيل الحكومة المنتظرة، وقد قبلت الاعتذار،
معتبرًا أن هذا الاعتذار بمثابة مؤشر صحة والتزام ومسؤولية، ونتمنى أن تكون
المعيار والميزان للعمل السياسي".
وأضاف: "اجتمعت القوى السياسية العراقية على ترشيح مصطفى الكاظمي
لرئاسة الحكومة، وشمل هذا الإجماع كل القوى السياسية".