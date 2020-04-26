الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م

الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية. من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".

ويواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. وكان الرئيس العراقي، قد أعلن في أوائل أبريل الجاري، عن اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي