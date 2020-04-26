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الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٥ م
الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية
الرئيس العراقي برهم صالح - صورة أرشيفية
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية. من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
ويواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. وكان الرئيس العراقي، قد أعلن في أوائل أبريل الجاري، عن اعتذار عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتكليف مصطفى الكاظمي
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السودان - كورونا

إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
الجزائر 3

الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
تدابير أمنية في اليمن

المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها «تبعات كارثية» لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة، كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة، ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
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فيروس كورونا

العراق يسجل أول إصابة جديدة بكورونا منذ 13 يوما في أربيل

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في محافظة أربيل.
سجن

العراق يطلق سراح أكثر من 20 ألف موقوف بسبب «كورونا»

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبذلك يصل عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم حتى، أمس الأربعاء، 20 ألفا و40 متهما، مشيرا إلى أن هذا يأتي انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 1631 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
فيروس- كورونا (7)

دون وفيات.. العراق يسجل 26 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة، إذ كشفت أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، مشيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة، متابعة أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226. وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
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