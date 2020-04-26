إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قد قال مساء أمس السبت إنه يتوقع الموافقة على مزيد التخفيف لإجراءات الاغلاق. ومن المقرر الموافقة على الإجراءات بعد غد الثلاثاء، وتشمل السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بعد 2 مايو المقبل. وسُمح اليوم، للأطفال الذين تصل أعمارهم حتى 14 عاما بمغادرة منازلهم مرة واحدة