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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قد قال مساء أمس السبت إنه يتوقع الموافقة على مزيد التخفيف لإجراءات الاغلاق. ومن المقرر الموافقة على الإجراءات بعد غد الثلاثاء، وتشمل السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق بعد 2 مايو المقبل. وسُمح اليوم، للأطفال الذين تصل أعمارهم حتى 14 عاما بمغادرة منازلهم مرة واحدة
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بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عاما، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
حريق مصنع (1)

مقتل 5 أشخاص في حريق بنادي شهير في تايوان

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن شب حريق في نادي كاريوكي شهير بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأحد، حسبما أفاد الإعلام المحلي، وبحسب تقرير لوكالة الأنباء المركزية، يرقد شخصان آخران في حالة حرجة، وتم نقل 54 مصابا إلى المستشفى، موضحا أن الحريق بدأ فى الطابق الخامس لنادى "كاش بوكس كيه.تي.في" في تايبيه قبل الساعة الحادية عشر صباحا وتم إخماده بعد ذلك بنحو 30 دقيقة، وأظهرت قنوات تليفزيونية محلية كم كبير من الدخان يتدفق من مكان الترفيه المكون من 14 طابقا، ويقع في واحدة من مناطق الحياة الليلية الرئيسية في حي تشونج شان بوسط تايبيه.
كوريا - كورونا

اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

فيما تقترب اليابان من 3 أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه)، اليوم الأحد، إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقررا في 6 مايو المقبل، دون الاستشهاد بأي مصدر، مضيفة أنه بينما تتقلص عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بشكل يومي في أوساكا وطوكيو، يقول خبراء إن معدل التغير ليس سريعا كما كان متوقعا.
دومينيك-راب

وزير بريطاني يستبعد إيجاد لقاح كورونا في 2020

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أسرع وقت ممكن، إلا أنه استبعد أن يتم التوصل إلى مثل هذا اللقاح خلال عام 2020، والذي سيكون مفيدا في حال حدوث موجات متكررة الفيروس، موضحا أن القدرة الحالية للحكومة هي إجراء 51 ألف فحص في اليوم، وأن العمل جار من أجل الوصول للمستهدف، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستفي بما تعهدت به بإجراء 100 ألف فحص لكورونا في اليوم.
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بريطانيا - كورونا

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

إسبانيا تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى أعمالهم

شهدت إسبانيا اليوم الإثنين السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بفرض الإغلاق للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم السماح للأفراد في المناطق الإسبانية التي لا يعد اثنين عيد الفصح بها عطلة رسمية بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، ما يمثل تخفيفا طفيفا للإغلاق المطبّق منذ الشهر الماضي. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد عاد نحو 300 ألف شخص إلى أعمالهم في العاصمة مدريد. وقبل اليوم، كان يُسمح فقط للعاملين في وظائف تعد أساسية بالعمل من مقار أعمالهم.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

لأول مرة.. إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات ومصابين بكورونا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الفتاك في البلاد بلغت 16353 اليوم السبت، مشيرة في بيان، أن عدد القتلى بالفيروس المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم، بعد أن تم الإبلاغ عن 510 حالات وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة أقل زيادة بين عشية وضحاها منذ 23 مارس، مضيفة أن إجمالي الوفيات من الفيروس ارتفع إلى 16353 من 15843 يوم الجمعة، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 161852 من 157.022 إصابة.
بريطانيا - كورونا

تشديد قواعد حظر التجول في إسبانيا بسبب «كورونا»

بدأت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر تجول مشدد ومثير للجدل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال مطلع الأسبوع الجاري، إن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية يتعين عليهم البقاء في منازلهم حتى 9 أبريل المقبل، وهو إجراء من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على أعمال البناء وأجزاء كبيرة من الصناعة. وكان يسمح من قبل ذلك لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بمواصلة الذهاب من وإلى أماكن عملهم في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ 15 مارس.
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