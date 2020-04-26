التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

حريق - صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق بمنزل في شارع الجيش، وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران وإنقاذ سكان المنزل، وانتشال طفل مصاب بحروق بالغة لقي مصرعه، وتبين من الفحص اندلاع النيران في منزل شحات جابر، ونتج عن الحريق