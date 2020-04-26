شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م

معتز مطر - صورة أرشيفية

تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.

ووصفت الدعوى، الإعلامي الهارب إلى الخارج بأنه سلك مسلكا معاديا للدولة، وقام بالعديد من الأفعال التي تخل بنظام الدولة وانضم لدولة أجنبية وبدء في بث العديد من الفيديوهات التي تسئ لدولتنا العظيمة مصر، التي احتوته وأهله، مؤكدين أن الجنسية تقوم على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد، بينما