جريمة

شقيقا معتز مطر وزوجتيهما يطالبون بإسقاط الجنسية عنه

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٦ م
معتز مطر - صورة أرشيفية
معتز مطر - صورة أرشيفية
تقدم شقيقا الإعلامي الهارب معتز مطر، وزوجتيهما، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبون فيها بإسقاط الجنسية عن "معتز"، باعتباره غير مستحق لها، نظرا لإساءته إلى مصر، من خلال تكسبه بالعمل من الخارج في قنوات إعلامية مغرضة بالأمن والاستقرار المصري، وطالب مقيمو الدعوى وهم: معتصم محمد مطر ومهند محمد مطر وريم سمير و وهبة الله محمد أسامة، بسرعة الفصل في الدعوى، والدعاوى المماثلة بإسقاط الجنسية عن معادي أوطانهم، من أجل تحقيق منافع من المغرضين والمحاربين للأوطان.
ووصفت الدعوى، الإعلامي الهارب إلى الخارج بأنه سلك مسلكا معاديا للدولة، وقام بالعديد من الأفعال التي تخل بنظام الدولة وانضم لدولة أجنبية وبدء في بث العديد من الفيديوهات التي تسئ لدولتنا العظيمة مصر، التي احتوته وأهله، مؤكدين أن الجنسية تقوم على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد، بينما
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حريق- فيلا- ايهاب -توفيق (6)

التصريح بدفن طفل لقي مصرعه في حريق بسوهاج

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بحروق بالغة، جراء احتراق مسكن أسرته في شارع الجيش بمركز شرطة المنشأة، بمحافظة سوهاج، وطلبت النيابة التحري عن سبب الحريق، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثاره وبيان مكان بدايته وانتهائه وتوقيت حدوثه وأسبابه، للتحقق بشأن وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة استدعاء شهود العيان من جيران المنزل المنكوب لسماع إفادتهم، والاستعلام عن حالة باقي سكان المنزل.
نفوق-الأسماك-بنهر-النيل (4)

ضبط مالك مخبز بالسلام استولى على 3 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، حملات لمراقبة الأسواق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، بقصد الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ومكافحة جرائم الغش التجاري، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحررت قوات الحملة محاضر ضد المخالفين وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم خاصة في جرائم الغش التجاري والاستيلاء على أموال الدعم.
منى-مينا (2)

بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتن في البلاد

تقدم طارق محمود المحامي بالإسكندرية، ببلاغ للمستشار النائب العام، اليوم الأحد، اتهم فيه الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بالتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من المخابرات القطرية والتركية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والشرق ومكملين.
المتهم-بالسرقة

ضبط نشال يوزع هدايا نظير سرقة الهواتف وحافظات النقود

"اتفضل بوزع منتجات للشركة مجانًا، عينات للدعاية، جربوها هتشتروها"، بهذه العبارات وبعبوات فارغة لمنتجات أصلية يعاد ملؤها بأي سائل منظف رخيص، يستقطب مدعي الترويج للدعايا الزبائن، ليقفوا معه، ويجرب لهم المنتجات بطريقة أو بأخرى، وبينما هم منشغلون بالعبوات المجانية التي سيحصلون عليها، يغافلهم المنادي، ليسرق متعلقاتهم سواء هواتف محمولة أو حافظات نقود، وبعد أن يسرق شخصين أو أكثر ينتقل من مكانه إلى آخر داخل نطاق القاهرة الكبرى، حتى سقط مؤخرًا في قبضة الشرطة.
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مجلس-الدولة

كواليس مبادرة الـ10 أيام لنادي القضاة لدعم «الصحة»

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عن التبرع بـ8 ملايين و800 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة خطوات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليتضح أن ذلك نتيجة مبادرة منذ 10 أيام فقط، تلت إعلان النادي مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري في أبريل الجاري، على أن توجه قيمته كاملا دعما لأي من مستشفيات الصدر أو الحميات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، إذ انطلقت المبادرة في 22 مارس المنقضي من رغبتهم الأكيدة في الأخذ بيد العون لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

أعلن مجلس الدولة، مشاركة القائمين عليه من قضاة ومستشارين، المساهمة بمبلغ مالي، وإيداعه تحت تصرف صندوق تحيا مصر، وذلك إيمانًا من مستشاري مجلس الدولة، بأهمية التكاتف الوطني، في دعم جهود الدولة والأسر الأكثر تضررًا من وقف الأعمال والأنشطة، في سياق جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالب بيان رسمي كافة المواطنين بالالتزام بالاحتياطات والتدابير المعلنة من قبل الدولة، لتجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وتجنب المراحل المأساوية التي وصلت لها بعض الدول في التعامل مع هذا الوباء العالمي.
مجلس-الدولة

رفض دعوى تأديبية ضد 3 موظفين بهيئة السد العالي

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، دعوى للنيابة الإدارية، تتهم فيها 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، إذ رأت المحكمة أن توقيع الجزاءات حق من حقوق جهة الإدارة وذلك في سياق سند من القانون، وألغت المحكمة العقوبات المفروضة من قبل جهات التحقيق متمثلة في مجازاة كلا من: مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم 5 أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمة بالهيئة بخصم 10 أيام من راتبه.
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