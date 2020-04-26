ضبط 10546 قضية سرقة تيار كهربائي.. تعرف على العقوبة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها الأمنية، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، علاوة على مكافحة جرائم إساءة استغلال المرافق العامة وسرقتها بالمخالفة للقانون، بما من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة للمنتفعين من الخدمة، والإضرار بالبنية التحتية للمرافق التي يتم التلاعب فيها بشكل غير شرعي وغير فني وآمن تقنيصا، كوقائع سرقة التيار الكهربائي سواء من قبل المحال التجارية أو داخل المنازل، أو سرقة التيار إلى منشآت غير مرخصة لا يجوز إدخال مرافق إليها، وحررت القوات حملات ضد المخالفين وأحالتهم للنيابة العامة.

أسفرت جهود الحملة التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، عن ضبط 10 آلاف و 546 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على