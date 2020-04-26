ضبط 18 طن دقيق مدعم مسروقة لبيعها في السوق السوداء
٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م
أرشيفية
في الوقت الذى تكافح فيه أجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، مازال العديد من التجار وأصحاب المخابز يحاولون الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال الغش والتدليس للاستيلاء على الدقيق المخصص لتنيع الخبز، بقصد بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح لحسابهم الشخصي على مصلحة المواطن، لكن أجهزة الأمن تكافح مثل تلك الجرائم وتضبط القائمين عليها، وفى هذا السياق تم ضبط قائدي سيارتين نقل يجمعان الدقيق المدعم من المخابز، وجاري التحري عن أعوانهم للقبض عليهم.
وفى هذا السياق تمكنمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ،
من ضبط سائقين وبحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم، قبل طرحه بالسوق السوداء، بواقع 360
شيكارة دقيق بلدي مُدعم.
تم ضبط المتهمين في كمين أمني بناء على معلومات وتحريات قسم
مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، أفادت قيام (سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة
وفى هذا السياق تمكنمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ،
من ضبط سائقين وبحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم، قبل طرحه بالسوق السوداء، بواقع 360
شيكارة دقيق بلدي مُدعم.
تم ضبط المتهمين في كمين أمني بناء على معلومات وتحريات قسم
مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، أفادت قيام (سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة القناطر
الخيرية بالقليوبية، وآخرين) بالاتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المُدعم، وأنهما
يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض
أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحري عن هوية أصحاب المخابز
المتعاونين مع المتهمين، وذلك لسرعة ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ضدهم.