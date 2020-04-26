ضبط 18 طن دقيق مدعم مسروقة لبيعها في السوق السوداء

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م

أرشيفية

في الوقت الذى تكافح فيه أجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، مازال العديد من التجار وأصحاب المخابز يحاولون الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال الغش والتدليس للاستيلاء على الدقيق المخصص لتنيع الخبز، بقصد بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح لحسابهم الشخصي على مصلحة المواطن، لكن أجهزة الأمن تكافح مثل تلك الجرائم وتضبط القائمين عليها، وفى هذا السياق تم ضبط قائدي سيارتين نقل يجمعان الدقيق المدعم من المخابز، وجاري التحري عن أعوانهم للقبض عليهم.

وفى هذا السياق تمكنمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط سائقين وبحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم، قبل طرحه بالسوق السوداء، بواقع 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم. تم ضبط المتهمين في كمين أمني بناء على معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، أفادت قيام (سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة