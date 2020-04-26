جريمة

ضبط 18 طن دقيق مدعم مسروقة لبيعها في السوق السوداء

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م
أرشيفية
أرشيفية
في الوقت الذى تكافح فيه أجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، مازال العديد من التجار وأصحاب المخابز يحاولون الاستيلاء على أموال الدعم، من خلال الغش والتدليس للاستيلاء على الدقيق المخصص لتنيع الخبز، بقصد بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح لحسابهم الشخصي على مصلحة المواطن، لكن أجهزة الأمن تكافح مثل تلك الجرائم وتضبط القائمين عليها، وفى هذا السياق تم ضبط قائدي سيارتين نقل يجمعان الدقيق المدعم من المخابز، وجاري التحري عن أعوانهم للقبض عليهم.
وفى هذا السياق تمكنمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط سائقين وبحوزتهما 18 طن دقيق بلدي مُدعم، قبل طرحه بالسوق السوداء، بواقع 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم. تم ضبط المتهمين في كمين أمني بناء على معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، أفادت قيام (سائقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة
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سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
تشكيل-عصابة

حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.
سرقة-سيارات

مباحث الأزبكية تفك طلاسم حوادث سرقة السيارات

حادث سرقة سيارة تلو أخر شكل لغزا أمام رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، لإعادة فحص البلاغات الورادة لأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، ومعاينة مسرح تلك الحوادث مجددا وتتبع خط سير هروب الجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة الواقعة بتلك المنطقة لاسيما تشابه أسلوب ارتكاب حوادث السرقة كافة.
سرقة-سيارات

سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.
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خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة مخابز في البحيرة وإحالتها للنيابة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع قوة أمنية من أقسام الشرطة متعددة، حملات مفاجئة على المخابز بمختلف مراكز المحافظة، للرقابة عليها، ومحاربة محاولات الاستيلاء على الدقيق المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء والتربح من فارق سعر الدقيق المدعم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء من خلال إثبات عمليات صرف وهمية، أو عن طريق الانتقاص من وزن رغيف الخبز، وشددت الحملة على التزام المخابز بالشروط والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضبطت 23 مخالفة بمخابز المحافظة.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.
قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
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