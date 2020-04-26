جريمة

بعد أيام من غرق غطاس.. سقوط سيارة بترعة المريوطية

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
شهدت ترعة المريوطية، سقوط سيارة بداخلها اليوم، في المسافة الواقعة بين قريتي أبي صير والعزيزية بدائرة قسم شرطة البدرشين، إذ تبين أن السيارة كان يقودها شاب، واختلت عجلة القيادة فى يده، فانجرفت السيارة إلى داخل الترعة، وبادر الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة، وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لانتشال السيارة ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، وحرر رجال الأمن محضرًا بتلقى قوات النجدة إخطارًا بسقوط سيارة يستقلها شاب في الترعة، وتمكنه الخروج من المركبة قبل غرقها في مياه الترعة.
وتتعدد حوادث غرق المركبات والأشخاص فى ترعة المريوطية، إذ جاء حادث غرق السيارة اليوم، خلال ثلاثة أيام من واقعة غرق غواص في ترعة المريوطية، خلال تأدية واجبه، بانتشال جثمان شاب آخر غرق داخل ترعة المريوطية. ولقى الغطاش الشهادة عقبورود بلاغ إليه وزملائه بسقوط شابين شقيقين في ترعة المريوطية، وعلى الفور هرع
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التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
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حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.
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مباحث الأزبكية تفك طلاسم حوادث سرقة السيارات

حادث سرقة سيارة تلو أخر شكل لغزا أمام رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، لإعادة فحص البلاغات الورادة لأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، ومعاينة مسرح تلك الحوادث مجددا وتتبع خط سير هروب الجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة الواقعة بتلك المنطقة لاسيما تشابه أسلوب ارتكاب حوادث السرقة كافة.
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سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.
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غرق غطاس خلال انتشال جثمان من ترعة المريوطية

يكثف رجال الإنقاذ النهري وغواصون، جهودهم في البحث عن غواص زميل لهم، غرق خلال تأدية واجبه، بانتشال جثمان شاب من داخل ترعة المريوطية، إذ إن الفقيد وزملاءه هرعوا إلى ترعة المريوطية، فور ورود بلاغ إليهم بسقوط شابين شقيقين في ترعة المريوطية، وأنقذوا حياة أحدهما، بينما تبين لهم غرق الثاني، واستمروا في البحث عن جثمانه، لطمأنة ذويه وتسليمهم الجثمان لإكرام المتوفى ودفنه، لكن جهود رجال الغطس المضنية، أودت بحياة أحدهم، ليغرق شهيدا للواجب والإنسانية، ويكثف زملاؤه بدورهم البحث عن جثمانه.
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غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.
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فك غموض جثة النيل عند كوبري الجامعة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان شاب عشريني، عثر الأهالي على جثمانه طافيًا على سطح مياه نهر النيل، بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة، وتدخلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان فور إبلاغ الأهالي بظهوره، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إم المصريين، إذ أكد الأطباء حدوث الوفاة قبل عدة ساعات من انتشال الجثمان، مما ساعد في طفوه، وتم إيداع الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى، إذ تبين من مناظرة النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرية به، بما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.
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