بعد أيام من غرق غطاس.. سقوط سيارة بترعة المريوطية

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

أرشيفية

شهدت ترعة المريوطية، سقوط سيارة بداخلها اليوم، في المسافة الواقعة بين قريتي أبي صير والعزيزية بدائرة قسم شرطة البدرشين، إذ تبين أن السيارة كان يقودها شاب، واختلت عجلة القيادة فى يده، فانجرفت السيارة إلى داخل الترعة، وبادر الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة، وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لانتشال السيارة ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، وحرر رجال الأمن محضرًا بتلقى قوات النجدة إخطارًا بسقوط سيارة يستقلها شاب في الترعة، وتمكنه الخروج من المركبة قبل غرقها في مياه الترعة.

وتتعدد حوادث غرق المركبات والأشخاص فى ترعة المريوطية، إذ جاء حادث غرق السيارة اليوم، خلال ثلاثة أيام من واقعة غرق غواص في ترعة المريوطية، خلال تأدية واجبه، بانتشال جثمان شاب آخر غرق داخل ترعة المريوطية. ولقى الغطاش الشهادة عقبورود بلاغ إليه وزملائه بسقوط شابين شقيقين في ترعة المريوطية، وعلى الفور هرع