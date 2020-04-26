سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م

سرقة سيارات

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص بسرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد الأشخاص بسرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، كما اعترف الجناة بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات وتغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع، واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المسروقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.



