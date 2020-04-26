جريمة

مباحث الأزبكية تفك طلاسم حوادث سرقة السيارات

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
سرقة سيارات
سرقة سيارات
حادث سرقة سيارة تلو أخر شكل لغزا أمام رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، لإعادة فحص البلاغات الورادة لأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، ومعاينة مسرح تلك الحوادث مجددا وتتبع خط سير هروب الجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة الواقعة بتلك المنطقة لاسيما تشابه أسلوب ارتكاب حوادث السرقة كافة.
معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن عاطلا له معلومات جنائية مسجلة وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات
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سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
تشكيل-عصابة

حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.
سرقة-سيارات

سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.
غرق- سيارة- في -ترعة

بعد أيام من غرق غطاس.. سقوط سيارة بترعة المريوطية

شهدت ترعة المريوطية، سقوط سيارة بداخلها اليوم، في المسافة الواقعة بين قريتي أبي صير والعزيزية بدائرة قسم شرطة البدرشين، إذ تبين أن السيارة كان يقودها شاب، واختلت عجلة القيادة فى يده، فانجرفت السيارة إلى داخل الترعة، وبادر الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة، وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ لانتشال السيارة ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، وحرر رجال الأمن محضرًا بتلقى قوات النجدة إخطارًا بسقوط سيارة يستقلها شاب في الترعة، وتمكنه الخروج من المركبة قبل غرقها في مياه الترعة.
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تشكيل-عصابة

حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.
سرقة-سيارات

سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.
سرقة-سيارات

مأمورية بـ3 أرواح للإيقاع بعصابة سرقة السيارات

عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيم الأول في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، والثاني في حي العمرانية غرب محافظة الجيزة، جمعهما عالم الإجرام لاسيما أنهما من أرباب السوابق، عقدا العزم على تكوين ثنائي إجرامي على درجة عالية من الاحترافية في تنفيذ وقائع سرقة السيارات، وقررا اتخاذ المحافظتين مسرحا لنشاطهما غير المشروع، واتفقا أيضا على تصريف العربات المسروقة لدى تاجر سيارات سيء النية يقيم بعروس الصعيد "محافظة المنيا" بعيدا عن صخب العاصمة حتى كشفت المباحث نشاط الثلاثة.
جثة-فتاة

سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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