مباحث الأزبكية تفك طلاسم حوادث سرقة السيارات

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

سرقة سيارات

حادث سرقة سيارة تلو أخر شكل لغزا أمام رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، لإعادة فحص البلاغات الورادة لأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، ومعاينة مسرح تلك الحوادث مجددا وتتبع خط سير هروب الجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة الواقعة بتلك المنطقة لاسيما تشابه أسلوب ارتكاب حوادث السرقة كافة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن عاطلا له معلومات جنائية مسجلة وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن عاطلا له معلومات جنائية مسجلة وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائهم لدى عملائه (4أشخاص سيئى النية – لهم معلومات جنائية) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.



