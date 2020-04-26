حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

القبض على تشكيل عصابي - أرشيفية

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حالاستقلالهم دراجة نارية "تيروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم مقص حدادى



تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حالاستقلالهم دراجة نارية "تيروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم مقص حدادى ومفتاح إنجليزي.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكابهم حادثي سرقة بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم"سيئ النية" (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.



