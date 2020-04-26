التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م

سرقة ماشية - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم. أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤس الماشية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.



أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤس الماشية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية.



وضُبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة صوت معدلة، 18 طلقة مختلفة الأعيرة).



