18 واقعة بأسلوب 1.. سقوط لص تخصص في سرقة كبار السن

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

كلبش

سائق تجرد من مشاعر الرحمة، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة، عمد لسرقة محتويات الركاب خاصة كبار السن حتى سقط في قبضة الشرطة بعد بلاغ سيدة لقسم شرطة مصر الجديدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال إستقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب النشل والمغافلة، وأقر بارتكاب 18 حادثا بذات