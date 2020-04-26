جريمة

18 واقعة بأسلوب 1.. سقوط لص تخصص في سرقة كبار السن

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
كلبش
كلبش
سائق تجرد من مشاعر الرحمة، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة، عمد لسرقة محتويات الركاب خاصة كبار السن حتى سقط في قبضة الشرطة بعد بلاغ سيدة لقسم شرطة مصر الجديدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال إستقلالهن السيارة بصحبته بأسلوب النشل والمغافلة، وأقر بارتكاب 18 حادثا بذات
اقرأ المزيد
.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
اقرأ المزيد من الأخبار
سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
تشكيل-عصابة

حل لغز سرقة الدراجات النارية في شوارع العاصمة

3 مسجلين خطر قرروا المضي قدما في عالم الإجرام، أسسوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بزعم سهولة الاستيلاء عليها وبيعها، مستغلين دائرة معارفهم غير السوية من عملائهم سييء النية، اتخذوا منطقة السلام بمحافظة القاهرة مسكا لنشاطهم الإجرامي، راحوا يرتكبون واقعة تلو أخرى ظنا أن سقوطهم في قبضة رجال الأمن أمر بعيد المنال وأن خبرتهم كأرباب سوابق ستحول دون كشف أمرهم إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنهت أحلامهم المشبوهة.
سرقة-سيارات

مباحث الأزبكية تفك طلاسم حوادث سرقة السيارات

حادث سرقة سيارة تلو أخر شكل لغزا أمام رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، لإعادة فحص البلاغات الورادة لأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، ومعاينة مسرح تلك الحوادث مجددا وتتبع خط سير هروب الجناة من خلال فحص كاميرات المراقبة الواقعة بتلك المنطقة لاسيما تشابه أسلوب ارتكاب حوادث السرقة كافة.
سرقة-سيارات

سر بلاغ أوقع عصابة المشاغبين الثلاثة في باب الشعرية

ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق وعالم الإجرام، جمعتهم رغبة كاملة في جني المال بغض الطرف عن السبيل والطريقة لبلوغ مرادهم، لم يفكروا بعيدا خارج السرب، عمدوا إلى استغلال مهاراتهم الإجرامية في تحقيق مبتغاهم غير المشروع، اتفق ثلاثتهم على تأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه المشبوه في تنفيذ وقائع سرقة السيارات متخذين من المفتاح المصطنع أسلوبا لإتمام جرائمهم، وتغيير ملامح العربة بعد ذلك ومن ثم سهولة التصرف فيها بالبيع لدى عملائهم سيء النية لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]