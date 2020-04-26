الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

وزارة الداخلية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.

وأشار مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه حال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية، صاحت شقيقته فى محاولة لمنع القوة من اصطحابه. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار. وأكد مسئول مركز الإعلام