جريمة

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
وأشار مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه حال اصطحاب المذكور لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية، صاحت شقيقته فى محاولة لمنع القوة من اصطحابه. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار. وأكد مسئول مركز الإعلام
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.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
كلبش

18 واقعة بأسلوب 1.. سقوط لص تخصص في سرقة كبار السن

سائق تجرد من مشاعر الرحمة، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة، عمد لسرقة محتويات الركاب خاصة كبار السن حتى سقط في قبضة الشرطة بعد بلاغ سيدة لقسم شرطة مصر الجديدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
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حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
مخدر-الحشيش (5)

القبض على 27 مروجا للمخدرات في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة موسعة استهدفت مروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" باستراتيجية دائمة تتبعها وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور طارق مرزوق، مساعد الوزير لأمن القطاع، وتنسيقًا مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، شملت عددا من أوكار بيع المخدرات، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء رضا العمدة.
تزوير-أموال-عامة (2)

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
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