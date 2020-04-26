وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

وحدة مرور

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".

يأتى ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى". ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح