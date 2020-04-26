جريمة

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
وحدة مرور
وحدة مرور
استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
يأتى ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى". ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح
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.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
كلبش

18 واقعة بأسلوب 1.. سقوط لص تخصص في سرقة كبار السن

سائق تجرد من مشاعر الرحمة، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة، عمد لسرقة محتويات الركاب خاصة كبار السن حتى سقط في قبضة الشرطة بعد بلاغ سيدة لقسم شرطة مصر الجديدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
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التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
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30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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الداخلية للمترددين على وحدات المرور: «البسوا كمامة»

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن شرط أساسي للسماح بدخول وحدات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول فتح أبواب إدارات المرور للجمهور تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر.
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الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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بالأرقام.. هؤلاء خالفوا قراري الحظر والغلق في الوراق

شن ضباط قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بقيادة الرائد هاني مندور رئيس وحدة المباحث بمشاركة معاوني المباحث وضباط العمليات الخاصة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، وتطبيق قرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال.
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