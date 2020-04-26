مصر تتصدر المنطقة بالصفقات الموجهة للشركات الناشئة

أظهر التقرير نمو بيئة الأعمال المصرية لتصبح ضمن الأفضل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 25.7% من مؤسسي الشركات الناشئة بالمنطقة من المصريين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

هالة الجوهري

حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت. وأوضح التقرير أن مصر سجلت أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37? من إجمالي الصفقات بالمنطقة. ووفق التقرير، ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 277 مليون دولار في 108 من المشاريع والشركات الناشئة في المنطقة خلال تلك الفترة.

وعلقت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على التقرير قائل: "إلى أن الهيئة تضع محور ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها".وأضافت أن الهيئة تستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال