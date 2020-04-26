جريمة

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
رادار
رادار
حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، شملت الجهود تحرير 354 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وذلك في إطار خطة المرور للحد من حوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة أثناء القيادة. شملت
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

وحدات المرور تستقبل راغبي ترخيص السيارات الجديدة

استقبلت وحدات التراخيص، اليوم الأحد، المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أثناء ترددهم على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الموافق 26 الجارى لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين للوقابة من حطر فيروس "كورونا".
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء الشرطة على سيدة بالشرقية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية، موضحا أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش، طلقة، 16 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى.
كلبش

18 واقعة بأسلوب 1.. سقوط لص تخصص في سرقة كبار السن

سائق تجرد من مشاعر الرحمة، لم يرض بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن زيادة دخله بطريقة غير مشروعة، عمد لسرقة محتويات الركاب خاصة كبار السن حتى سقط في قبضة الشرطة بعد بلاغ سيدة لقسم شرطة مصر الجديدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها، وفور وصولها إكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
سوق-الماشية (8)

التوصيلة المشؤومة.. السطو على سيارة محملة بالمواشي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المرج من سائق وتباع بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.
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.رادار-مرور

«في 24 ساعة».. رادارات المرور تلتقط 311 مخالفة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1420 مخالفة مرورية متنوعة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

الداخلية للمترددين على وحدات المرور: «البسوا كمامة»

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عن شرط أساسي للسماح بدخول وحدات المرور، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية للتردد على وحدات المرور فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول فتح أبواب إدارات المرور للجمهور تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف قيود الحظر.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

344 مخالفة رادار.. المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
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