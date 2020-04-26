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علاقة تونا وبومبا في «رجالة البيت» تثير الجدل

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م
أكرم حسني
أكرم حسني
أثار المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب عرض حلقات الأولى منه، مما جعله يتصدر محركات البحث على جوجل. حيث أثارت طريقة معاملة الزوجة ويزو للزوج أكرم حسني، خلال أولى حلقات المسلسل غضب بعض متابعي المسلسل، إذ كتب أحد نشطاء موقع «تويتر»: «أكرم حسني مراته بتقوله اتنيل قدام عيالهم الصغيرة وأحمد فهمي بينده على أبوه لقاه مش بيرد قال يارب يكون اتوفى»، وكتبت أخرى: «مش عجباني طريقة الحوار بين الأزواج».
وبالرغم من ثناء بعض نشطاء "فيسبوك" و"تويتر" على أداء الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، إلا أن البعض انتقد السيناريو من خلال عدة تعليقات منها: "أكرم حسني خفيف الدم لكن السيناريو أضعف من المتوقع، وأكرم حسني يستاهل سيناريو أقوى من كدا". ويعرض مسلسل رجالة البيت على قنوات "cbc، dmc، on"، بطولة أحمد فهمي، وأكرم
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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
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محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
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أكرم حسني يطرح «بالباقي لبان» من مسلسل رجالة البيت

طرح الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي، أغنية جديدة تحمل اسم "بالباقي لبان" من مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور. وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي، ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة ON الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويعرض في الثانية عشرة مساءً على قناة dmc.
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أحمد فهمي عن محمود عبد العزيز: «كاريزما لن تتكرر»

استعاد الفنان أحمد فهمي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بنشر صورة مجمعة تجمع بينه وبين الراحل وآخرى بين زوجته الفنانة هنا الزاهد مع الفنان محمود عبد العزيز على حسابه عبر إنستجرام، علق عليها قائلا: «كاريزما لم ولن تتكرر على الشاشة وفى الحياة.. موهبة وثقافة وحضور مرعب بمعنى الكلمة.. إللي اتعامل معاك محظوظ وإللي مكنش له حظ فاته كتير.. دائما الأقرب إلى قلبي.. الله يرحمك يا أستاذنا.. الساحر". ويخوض الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني الماراثون الرمضاني بمسلسل: "رجالة البيت".
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
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