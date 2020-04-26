علاقة تونا وبومبا في «رجالة البيت» تثير الجدل

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

أكرم حسني

أثار المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب عرض حلقات الأولى منه، مما جعله يتصدر محركات البحث على جوجل. حيث أثارت طريقة معاملة الزوجة ويزو للزوج أكرم حسني، خلال أولى حلقات المسلسل غضب بعض متابعي المسلسل، إذ كتب أحد نشطاء موقع «تويتر»: «أكرم حسني مراته بتقوله اتنيل قدام عيالهم الصغيرة وأحمد فهمي بينده على أبوه لقاه مش بيرد قال يارب يكون اتوفى»، وكتبت أخرى: «مش عجباني طريقة الحوار بين الأزواج».

وبالرغم من ثناء بعض نشطاء "فيسبوك" و"تويتر" على أداء الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، إلا أن البعض انتقد السيناريو من خلال عدة تعليقات منها: "أكرم حسني خفيف الدم لكن السيناريو أضعف من المتوقع، وأكرم حسني يستاهل سيناريو أقوى من كدا". ويعرض مسلسل رجالة البيت على قنوات "cbc، dmc، on"، بطولة أحمد فهمي، وأكرم