100 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ15%

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٠ م

أموال

جمع بنكا "الأهلى" و"مصر"، نحو 100 مليار جنيه من حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائدة الثابت 15% وذلك منذ إطلاقها فى 22 مارس الماضي. وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى عام واحد قد بلغت 30.6 مليار جنيه. وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت بنهاية يوم الخميس الماضى نحو 66 مليار جنيه.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في الثاني والعشرين من مارس الماضي شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بنسبة 15% لمدة عام، ويصرف عائدها شهريًّا، ويتم تلقي طلبات شراء هذا الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية من خلال الموبايل بانكنج أو الإنترنت او مراكز الاتصال بخدمة العملاء أو ماكينات الصرف الألي أو البريد