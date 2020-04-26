حماية المستهلك يصدر قرار بوقف إعلان قطونيل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م

أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام رئيس مجلس ادارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاكا واضحا للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفتة لاحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.

وأعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم، وإعلامها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائيه وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى. وأشار

وأعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم، وإعلامها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائيه وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي، إلى أن إعلان "قطونيل" يأتى مخالفاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات ومخالفا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 - 2005، وذلك وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الاعلان اعتباراً من اليوم.

ووجه عبد المعطي، رسالة للشركات بالالتزام بالقواعد العامة والآداب في اختيارهم لما يتم بثه من إعلانات وعدم نشر مثل هذه النوعية من الإعلانات للترويج لمنتجاتها لما له من تأثير سلبي على المجتمع.