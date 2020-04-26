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حماية المستهلك يصدر قرار بوقف إعلان قطونيل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٨ م
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام رئيس مجلس ادارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاكا واضحا للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفتة لاحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.
وأعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم، وإعلامها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائيه وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى. وأشار
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وزير المالية: قرض صندوق النقد اجراء تحوطي في ظل أزمة كورونا

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الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.
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