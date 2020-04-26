وزير المالية: قرض صندوق النقد إجراء احتياطي في ظل أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي للاحتياط ضد الآثار السلبية التي قد تنتج على الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا مستقبليًّا. وأكد معيط في تصريحات له اليوم، أن الموزانة العامة للدولة تتعامل جيدًا حتى الآن مع أزمة كورونا، إلا أنها تطلب إنفاق بعض الموارد المالية الزائدة نتيجة لتوقعات بتراجع إيرادت الدولة خلال هذة الأزمة التي تسببت في توقف عمل بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما استدعى توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الاتفاق السابق في يوليو.

واشار معيط إلى أن المحادثات مع الصندوق حاليا التى تحولت من دعم فني فقط إلى دعم مالي بهدف استمرار دعم ثقة السوق، واستمرار الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وفر للحكومة أموالا استطاعت بها أمتصاص صدمات أزمة كورونا من خلال توفير سيولة للقطاعات المتضررة. وأكد أن الاتفاق الجديد يهدف إلى