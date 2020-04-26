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وزير المالية: قرض صندوق النقد اجراء تحوطي في ظل أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٩ م
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولى لتحوط ضد الآثار السلبية الى قد تنتج على الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا مستقبليا. وأكد معيط في تصريحات له اليوم، أن الموزانة العامة للدولة تتعامل جيد حتى الآن مع أزمة كورونا، إلا أنها تطلب إنفاق بعض الموارد المالية الزائدة نتيجة لتوقعات بتراجع إيرادت الدولة خلال هذة الأزمة التى تسبب في توقف عمل بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما استدعي إلى توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولى بعد إنتهاء الإتفاق السابق في يوليو.
واشار معيط إلى أن المحادثات مع الصندوق حاليا التى تحولت من دعم فني فقط إلى دعم مالي بهدف استمرار دعم ثقة السوق، واستمرار الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وفر للحكومة  أموالا استطاعت بها أمتصاص صدمات أزمة كورونا من خلال توفير سيولة للقطاعات المتضررة. وأكد أن الاتفاق الجديد يهدف
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اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

حماية المستهلك يصدر قرار بوقف إعلان قطونيل

أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام رئيس مجلس ادارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاكا واضحا للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية، ومخالفتة لاحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري.
اموال-نقود (3)

100 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ15%

جمع بنكا "الأهلى" و"مصر"، نحو 100 مليار جنيه من حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائدة الثابت 15% وذلك منذ إطلاقها فى 22 مارس الماضي. وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% ذات العائد الثابت والتي تصل مدتها إلى عام واحد قد بلغت 30.6 مليار جنيه. وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت بنهاية يوم الخميس الماضى نحو 66 مليار جنيه.
صندوق-النقد-الدولي

مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة «كورونا»

تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
هالة-الجوهري

مصر تتصدر المنطقة بالصفقات الموجهة للشركات الناشئة

حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت. وأوضح التقرير أن مصر سجلت أكبر عدد من الصفقات بنسبة 37? من إجمالي الصفقات بالمنطقة. ووفق التقرير، ارتفع حجم التمويل المعلن عنه للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 277 مليون دولار في 108 من المشاريع والشركات الناشئة في المنطقة خلال تلك الفترة.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
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معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
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وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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وزير المالية: كنا على حق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن احتفاءه بمساندة مجلس النواب، للحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا على أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021.
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