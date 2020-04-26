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تويتر يسجل 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان 2020

المحادثات هذا العام شهدت ارتفاعاً بنسبة 70% منذ 2019
تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م
تويتر
تويتر
بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّل "تويتر" 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي. وللاحتفال بشهر رمضان، أطلق تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهر رموز خاصة عند استخدامها وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.
وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام والوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية:رمضان#رمضان_كريم#رمضان_مبارك##Ramadan#RamadanKareem#RamadanMubarak أما الرمز التعبيري الثاني فهو عبارة عن صورة لفانوس رمضان ويظهر عند استخدام احدى الوسوم التالية:#فانوس#فانوس_رمضان#فوانيس_رمضان#فوانيس#RamadanLanterns#RamadanLanternوأخيراً،
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"غرف مسنجر" فيسبوك.. ذراع جديدة للأخطبوط الأزرق

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كيف تؤمن أجهزة اتصالك خلال فترة العمل من المنزل؟

يعاني كثير من الموظفين خلال فترة عملهم من المنزل من وسائل الحماية ضد التجسس الاختراق، وفي هذا الإطار كشفت شركة كاسبرسكي عن إصدارًا جديدًا من الحلّ Kaspersky Endpoint Security Cloud يمنح الشركات القدرة على الكشف عن البرمجيات والتقنيات المثبتة على أجهزة الموظفين بالرغم من كونها غير مصرح باستخدامها، والتي تُعرف بتقنية المعلومات الظلية Shadow IT، ويمكن لمسؤولي تقنية المعلومات حماية الامتثال لسياسات الأمن الرقمي في الشركات من خلال فرض رقابة على استخدام الموظفين غير المصرح به للتطبيقات والمواقع التي قد تنطوي على مخاطر وتهديدات رقمية.
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