تويتر يسجل 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان 2020

المحادثات هذا العام شهدت ارتفاعاً بنسبة 70% منذ 2019

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م

تويتر

بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّل "تويتر" 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي. وللاحتفال بشهر رمضان، أطلق تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهر رموز خاصة عند استخدامها وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.

وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام والوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية:رمضان#رمضان_كريم#رمضان_مبارك##Ramadan#RamadanKareem#RamadanMubarak أما الرمز التعبيري الثاني فهو عبارة عن صورة لفانوس رمضان ويظهر عند استخدام احدى الوسوم التالية:#فانوس#فانوس_رمضان#فوانيس_رمضان#فوانيس#RamadanLanterns#RamadanLanternوأخيراً،