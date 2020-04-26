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بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م
جونسون
جونسون
عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.وتخطى عدد الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا العشرين ألفا، وفقا لآخر بيانات صدرت السبت، مع توقعات
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كورونا والحجر الصحي (11)

242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل على أساس يومي، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 242 حالة، وبلغت 22856، موضحة أن هذا العدد يشمل 14202 قضوا في المستشفيات، و8654 توفوا في دور المسنين. ?ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المعدل يوم 22 أبريل 544 حالة، وفي 23 أبريل 516، وفي 24 أبريل 389، وفي 25 أبريل 369.
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خلال 24 ساعة.. 260 وفاة و 2324 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي، إذ جاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: «تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 أبريل الجاري». وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذت ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.
بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
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