بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م

جونسون

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.

وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.وتخطى عدد الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا العشرين ألفا، وفقا لآخر بيانات صدرت السبت، مع توقعات