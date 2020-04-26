تسجيل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في العراق

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين، مضيفا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء»، مشيرا أنه «تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في محافظة أربيل.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنها شخصت إصابة جديدة في أربيل لامرأة تبلغ 40 عاما، مشيرة إلى أن هذه الإصابة تأتي لتكسر ما حققته أربيل بخلوها من إصابات