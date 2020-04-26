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تسجيل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في العراق

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين، مضيفا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء»، مشيرا أنه «تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وأشار البيان، إلى أن مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في محافظة أربيل.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنها شخصت إصابة جديدة في أربيل لامرأة تبلغ 40 عاما، مشيرة إلى أن هذه الإصابة تأتي لتكسر ما حققته أربيل بخلوها من إصابات
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برهم صالح

الرئيس العراقي يدعو لحسم ملف تشكيل الحكومة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، كما دعا إلى ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية. من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف، من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
السودان - كورونا

إغلاق مدينة الفاشر السودانية لمنع تفشي كورونا

أصدر اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، قرارا يقضي بإغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الفاشر حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي القرار استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ونص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الاسواق بالفاشر اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا).
الجزائر 3

الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
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فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
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