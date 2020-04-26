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242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 242 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل على أساس يومي، إذ ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 242 حالة، وبلغت 22856، موضحة أن هذا العدد يشمل 14202 قضوا في المستشفيات، و8654 توفوا في دور المسنين. ?ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المعدل يوم 22 أبريل 544 حالة، وفي 23 أبريل 516، وفي 24 أبريل 389، وفي 25 أبريل 369.
كما ذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ461 حالة ليبلغ 124575، وفقا لروسيا اليوم.وشددت على استمرار انخفاض المرضى المصابين بالفيروس في غرف العناية المركزة حيث يصل حاليا هذا المؤشر إلى 4682 شخصا، إضافة إلى تراجع حصيلة الحالات في المستشفيات، والتي تبلغ الآن 28217.وتأتي هذه
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خلال 24 ساعة.. 260 وفاة و 2324 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي، إذ جاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: «تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 أبريل الجاري». وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذت ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.
بوريس-جونسون (3)

بعد تعافيه من كورونا.. «جونسون» يعود لمقر الحكومة

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الإثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وعاد جونسون، الذي قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة، من مقر إقامته الريفي لمكتبه في داونينج ستريت. ومن المتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فور عودته للعمل الإثنين، لوضع خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن تغيب عن العمل لثلاثة أسابيع، بسبب إصابته بكورونا، وفقا لسكاي نيوز.
بوريس-جونسون (2)

بوريس جونسون يعود إلى عمله بعد شفائه من «كورونا»

يستأنف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عمله على رأس الحكومة، غدا الإثنين، تحت ضغط متزايد لكشف خططه المتعلقة بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر، ومنذ خروجه من المستشفى يوم 12 أبريل الجاري، يمضي رئيس الحكومة المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، فترة نقاهة في شيكرز المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه انتقادات على إدارته لأزمة طويلة الأمد. وفي المستشفى، دخل جونسون العناية المركزة لمدة 3 أيام.
كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
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كورونا

20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
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