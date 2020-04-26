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ياسمين صبري: «أبوهشيمة بيضحكني».. ومغردو تويتر: «بتضحكها إزاي»؟

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
تصدر هاشتاج الفنانة ياسمين صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ تفاعل المغردون مع الهاشتاج من خلال تعليقاتهم على أكثر من رد فعل لياسمين صبري أثناء الحلقة، حيث علقت فتاة على ضحك ياسمين عندما استخدمت هاتفها في بداية الحلقة قائلة: "أنا عايزة حد يضحكني زي ياسمين"، وعلق آخر في رسالة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إنت بتضحكها إزاي؟"، وذلك ردًا على إجابة ياسمين حول سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني".
وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، ويعرض
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ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة: «سيد الرجالة»

نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الأحد، صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر "إنستجرام"، عقب الانتهاء من عرض الحلقة الخاصة بها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ كتبت ياسمين تعليقا على الصورة قائلة: "سيد الرجالة". وتصدر تريند ياسمين صبرى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويلهيا تريند أبو هشيمة مباشرة، وذلك عقب انتهاء حلقة "رامز مجنون رسمي"، إذ كانت إجابتها عن سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني"، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه في أول مرة رأته فيها بالصدفة، لافتة إلى أنه يناديها بـ«ياسمينتي».
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علاقة تونا وبومبا في «رجالة البيت» تثير الجدل

أثار المسلسل الكوميدي «رجالة البيت» حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب عرض حلقات الأولى منه، مما جعله يتصدر محركات البحث على جوجل. حيث أثارت طريقة معاملة الزوجة ويزو للزوج أكرم حسني، خلال أولى حلقات المسلسل غضب بعض متابعي المسلسل، إذ كتب أحد نشطاء موقع «تويتر»: «أكرم حسني مراته بتقوله اتنيل قدام عيالهم الصغيرة وأحمد فهمي بينده على أبوه لقاه مش بيرد قال يارب يكون اتوفى»، وكتبت أخرى: «مش عجباني طريقة الحوار بين الأزواج».
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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
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غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
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«بصور وقلوب حمرا».. ياسمين صبري توثق زواجها من أبو هشيمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هيشمة، على حسابها عبر إنستجرام، إذ كتبت تاريخ الزواج على الصور بجانب قلوب حمراء. وفي حفل عائلي جرت اليوم مراسم عقد القران، اليوم الجمعة، في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
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عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
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