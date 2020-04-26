ياسمين صبري: «أبوهشيمة بيضحكني».. ومغردو تويتر: «بتضحكها إزاي»؟

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م

ياسمين صبري

تصدر هاشتاج الفنانة ياسمين صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ تفاعل المغردون مع الهاشتاج من خلال تعليقاتهم على أكثر من رد فعل لياسمين صبري أثناء الحلقة، حيث علقت فتاة على ضحك ياسمين عندما استخدمت هاتفها في بداية الحلقة قائلة: "أنا عايزة حد يضحكني زي ياسمين"، وعلق آخر في رسالة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إنت بتضحكها إزاي؟"، وذلك ردًا على إجابة ياسمين حول سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني".

وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت. وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، ويعرض