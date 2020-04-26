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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

تحرير:وكالات ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ م
كورونا
كورونا
تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات، بينما شهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية، وفقًا لروسيا اليوم.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى "COVID-19". وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ26644، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ197675. وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات بـ23190، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات
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ترامب

البيت الأبيض يكشف حقيقة تغيير وزير الصحة بسبب كورونا

ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إلا أن جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، نفى ذلك، قائلا: "وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وإن أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم، بحسب "روسيا اليوم". ووصف بومبيو إصرار إيران المستمر على مدى سنين على أن برنامجها الفضائي سلمي ومدني، بأنه "ادعاءات لم تثق بها إدارة الرئيس دونالد ترامب يوما".
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
مجلس النواب الأمريكي

النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا، إذ يشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
دونالد ترامب

ترامب: التقدم في مكافحة كورونا يساعدنا في إنهاء الإغلاق الاقتصادي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب، مضيفا خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، «التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي»، وفقا لسبوتنيك.
دونالد ترامب

ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
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