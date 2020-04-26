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ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة: «سيد الرجالة»

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الأحد، صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر "إنستجرام"، عقب الانتهاء من عرض الحلقة الخاصة بها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ كتبت ياسمين تعليقا على الصورة قائلة: "سيد الرجالة". وتصدر تريند ياسمين صبرى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويلهيا تريند أبو هشيمة مباشرة، وذلك عقب انتهاء حلقة "رامز مجنون رسمي"، إذ كانت إجابتها عن سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني"، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه في أول مرة رأته فيها بالصدفة، لافتة إلى أنه يناديها بـ«ياسمينتي».
وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات. ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات
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ياسمين صبري: «أبوهشيمة بيضحكني».. ومغردو تويتر: «بتضحكها إزاي»؟

تصدر هاشتاج الفنانة ياسمين صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ تفاعل المغردون مع الهاشتاج من خلال تعليقاتهم على أكثر من رد فعل لياسمين صبري أثناء الحلقة، حيث علقت فتاة على ضحك ياسمين عندما استخدمت هاتفها في بداية الحلقة قائلة: "أنا عايزة حد يضحكني زي ياسمين"، وعلق آخر في رسالة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إنت بتضحكها إزاي؟"، وذلك ردًا على إجابة ياسمين حول سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني".
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علاقة تونا وبومبا في «رجالة البيت» تثير الجدل

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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
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