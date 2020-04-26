ياسمين صبري عن زوجها أحمد أبو هشيمة: «سيد الرجالة»

تحرير:هالة صقر ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الأحد، صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر "إنستجرام"، عقب الانتهاء من عرض الحلقة الخاصة بها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، إذ كتبت ياسمين تعليقا على الصورة قائلة: "سيد الرجالة". وتصدر تريند ياسمين صبرى موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويلهيا تريند أبو هشيمة مباشرة، وذلك عقب انتهاء حلقة "رامز مجنون رسمي"، إذ كانت إجابتها عن سبب حبها لأبو هشيمة "بيضحكني"، مؤكدة أنها شعرت بالحب تجاهه في أول مرة رأته فيها بالصدفة، لافتة إلى أنه يناديها بـ«ياسمينتي».

وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات. ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات